7 sikop, 2 ka drug den gibungkag sa PDEA 7

Pito ka tawo ang nasikop ug duha ka drug den ang gibungkag sa managlahi nga anti-drug operations sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa Cebu ug Bohol niadtong Martes, Septiyembre 15, 2026, nga niresulta sa pagkasakmit sa kapin P1.41 million nga gituohang shabu.
Sa Barangay Tisa, Cebu City, tulo ka suspek ang nadakpan sa operasyon sa PDEA 7 ug Labangon Police Station 10.
Apil nila ang giingong nagpadagan sa drug den ug duha nga naabtan nga naggamit og shabu. Nasakmit ang walo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 16 gramos nga gibanabanang nagkantidad og P108,800, lakip ang drug paraphernalia ug uban pang ebidensya.
Sa laing operasyon sa Barangay Labangon, usa ka 19-anyos nga lalaki nga si alyas “Nicky” ang nadakpan.
Nasakmit gikan kaniya ang 175 gramos nga shabu nga mokantidad og P1.19 million , lakip ang motorsiklo nga giingong gigamit sa pag-deliver sa ilegal nga drugas. Samtang sa Barangay Poblacion III, Tagbilaran City, Bohol, tulo ka drug personalities ang nadakpan, lakip ang usa ka giingong drug den maintainer.
Nasakmit ang 16.61 gramos nga shabu nga mokantidad og P112,948. / AYB