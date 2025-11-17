7 sikop sa tigbakayan sa Talisay

Pito ka sugarol ang gipangpusasan sa dihang gironda sa kapulisan ang tigbakayan niadtong Dominggo sa hapon, Nobiyembre 16, 2025, sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Talisay.
Si Talisay City Police Station Chief Lt. Col. Maila Maramag maoy nangulo sa pagpangronda alas 2:50 sa hapon sa Sityo Sambagan, Barangay Tabunok diin lima ka sugarol ang na-corner sa ginukdanay.
Napusasan sila si alyas Danny, 50, habal-habal driver nga taga Lungsod sa Dumanjug; alyas Ben, 54, taga Barangay Tabunok; alyas Eric, 32, taga Davao de Oro; alyas David, 27, taga Barangay Bulacao, Cebu City, ug alyas Jeffrey, 38, taga Barangay Tabunok.
Paglabay sa usa ka oras, gironda sab sa kapulisan ang tigbakay sa Sityo Sambag, Purok Kimba, Barangay Cansojong diin napusasan si alyas Rene, 48, usa construction worker, ug si alyas Raffy, 31, pulos nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Nasakmit sa kapulisan ang mga manok igtatari, bihag, ug pusta sa sugal.
Kasong kalapasan sa Presidential Decree (PD) 1602 kon Illegal cockfighting ang gipasaka sa kapulisan batok sa mga dinakpan. / GPL