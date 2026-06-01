70 ka kawani sa Kapitolyo, gi-regular ug gi-promote

Moabot sa 70 ka mga empleyado sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang opisyal nga gi-promote ug gi-regular sa ilang tagsa-tagsa ka posisyon atol sa unang adlaw sa Hunyo sa Cebu Provincial Capitol.
Personal nga gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pag-appoint sa maong mga trabahante niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026. Matod sa gobernador, angayan ug dako ang iyang garbo nga ihatag ang maong mga promosyon subay sa gitas-on sa katuigan ug dedikasyon sa mga empleyado sa ilang serbisyo.
“I just want to let you know nga kita diri’s Probinsiya ang atoa gyu’ng purpose is unsa atong ma-contribute for the development of Cebu...” tipik sa pamahayag ni Gobernador Baricuatro ngadto sa mga empleyado.
Dugang sa gobernador, dugay na nga nagpaabot sa maong higayon ang kadaghanan sa mga kawani.
Lakip sa mga opisyal nga nakadawat sa ilang promosyon ug permanenteng pwesto mao sila si Provincial Accountant Janet Guaren ug Provincial Social Welfare and Development Officer Marirose Lopez.
Sa laing bahin, ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo, ang usa sa mga buhatan ubos sa kagamhanang probinsyal nga nakatala og labing daghang bag-ong hired nga mga empleyado.
Lakip sa mga opisyal nga gidugang sa maong pasilidad mao ang mga bag-ong prison guards, prison nurse, assistant warden, ug administrative officer. / ANV