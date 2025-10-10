70 ka mga tinun-an sa Mandaue, gitabang

Moabot sa 70 ka estudyante gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Mandaue City ang gitabang sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ug sa mga barangay emergency response team human sa linog niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 10, 2025.
Base sa report sa CDRRMO, ang mga estudyante gikan sa lima ka eskwelahan nga nakasinati og nagkalain-laing reklamo sa panglawas, lakip na ang kalisod sa pagginhawa, pagkalipong, hyperventilation, kawala’y panimuot , ug panic attacks.
Ang mga eskwelahan nga naapektuhan mao ang Mandaue City Central School, Mandaue City Comprehensive National High School (Main Campus ug Annex), Subangdaku Technical Vocational School, ug Cabancalan National High School.
Sa kinatibuk-ang 70 ka kaso, 17 ka estudyante ang gidala sa Mandaue City Hospital (MCH) , samtang ang uban gitambalan sa lugar ug gideklarar nga stable.
Ang kinadaghanan nga kaso gikan sa Mandaue City Comprehensive National High School (Main Campus) nga adunay 47 ka kaso, gisundan sa Annex nga adunay 13, Subangdaku Technical Vocational School 8, ug ang Mandaue City Central School ug Cabancalan National High School nga adunay tag-usa.
Ang mga Emergency Response Team sa Tingub, Looc, Alang-Alang, Subangdaku, ug Cabancalan dali nga miresponde sa matag lugar, naghatag og first aid ug psychosocial support sa mga apektadong estudyante.
Ang mga mayor sa mga Siyudad sa Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, ug Talisay sa Metro Cebu nagsuspenso sa klase sa tanang level aron mainspeksyon ang kalig-on sa istruktura ug masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo.