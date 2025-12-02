700 ka tinun-an niubog sa baha, gi-monitor

Kapin sa 700 ka estudyante sa Mactan Benito Ebuen Air Base Elementary School sa Barangay Pajo, Lapu-Lapu City ang niubog sa baha human sa kusog nga ulan niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, nga nilungtad og tulo ka oras.
Gikompirmar sa Principal nga si Jerry Jimenez nga 717 ka estudyante ug 43 ka magtutudlo ang na-expose sa taga tuhod nga baha, hinungdan nga nanungtong sa ilang mga lingkuranan. Bisan pa man, aduna gihapo’y mga estudyante nga na-expose sa tubig.
Sa kinatibuk-ang 1,616 ka estudyante, 34 sa 36 ka classrooms ang naapektuhan sa pagbaha.
Ang labing lawom nga baha didto sa mga classrooms sa Grade 2 ug Grade 3 nga anaa sa atubangan sa tunghaan.
Ang insidente nag-aghat sa Department of Education (DepEd) Lapu-Lapu City Schools Division nga bantayan pag-ayo ang mga estudyante ug magtutudlo nga na-expose sa baha, tungod sa posibleng leptospirosis infection.
Si Assistant Superintendent Ronaldo Ferrer sa DepEd-Lapu-Lapu City Schools Division niingon nga ang City Health Office (CHO), mohatag og prophylactic treatment sa bisan unsang sayong gidudahan nga kaso, labi na sa mga bata nga duna’y samad-samad.
Gimanduan sab ang DepEd nurses nga mobisita ug mopaubos sa monitoring sa panglawas sa mga estudyante.
Maghatag sab sila og mga materyales ug giya alang sa kampanya sa leptospirosis awareness.
Gisuspenso ang klase sa mga gibahaan nga classrooms, apan nagpadayon ang leksyon sa mga wala maapektuhan.
Ang administrador sa Lapu-Lapu City District Hospital, Lynart Omnes nibutyag nga nagtanyag sila og libreng leptospirosis prophylaxis nga anaa usab sa mga local health center.
Para sa mga bata nga nag-edad og otso-anyos paubos, ang angay nga tambal mao ang azithromycin o amoxicillin.
Ang klase ug gidugayon sa prophylaxis nagdepende sa exposure.
Matod ni Omnes nga ang bisan kinsang bata nga na-expose sa kontaminado nga tubig anaa sa risgo sa leptospirosis tungod kay makasulod ang bakterya pinaagi sa mucous membranes, samad, o ba kaha baba.
Gipasabot ni Omnes nga ang ginikanan kinahanglan magpadoktor dayon kon magpakita og sintomas.
Ang kasamtangang Leptospirosis Data sa Lapu-Lapu City sukad sa Enero 1 hangtod sa Nobiyembre 24, dunay 28 ka kompirmado nga kaso nga unom ang nakabsan sa kinabuhi.
Ang mga kaso naggikan sa 15 ka barangay, lakip ang Pajo.
Sa buwan lang sa Nobiyembre, pito ang natala; lima ang na-discharge ug duha ang namatay tungod sa grabe nga leptospirosis.
Gipasabot ni Omnes nga ang leptospirosis mahitabo tibuok tuig, ilabi na sa mga lugar nga sikit ang mga balay ug dunay problema sa sanitation. / DPC