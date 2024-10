70,00 ka pamilya apektado sa super typhoon nga Julian

Dili mominos 77,200 ka mga indibiduwal ang naapektuhan sa pagkusokuso sa super typhoon Julian, sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa Martes, Oktubre 1, 2024.

Sa usa ka situational report, ang NDRRMC nagkanayon nga adunay kinatibuk-ang 22,645 ka pamilya o 77,249 ka indibidwal sa 252 ka barangay ang naapektuhan sa epekto sa Super Typhoon Julian, samtang 245 ka pamilya o 762 ka mga tawo ang na-displaced sa 38 ka barangay sa Ilocos ug Cordillera Region ug Cagayan.

Ang disaster bureau niingon nga hapit P1 milyon nga kantidad sa hinabang ang nahatag sa mga apektadong populasyon.

Una nang gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa gobyerno sa mga komunidad nga apektado ni Julian.

“Thousands of family food packs are now being prepared, healthcare centers are on high alert, and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods,” matod ni Marcos.

Ang NDRRMC nagkanayon nga 19 ka road sections ang wala maagian tungod sa pagbaha ug pagkatumba sa mga kahoy ug poste sa kuryente.

Matod pa nga walo ka mga lugar sa Cagayan region ang nakasinati og power interruption samtang naputol ang mga linya sa komunikasyon sa unom ka mga lugar.

Mokabat sa 38 ka balay ang nangaguba sa rehiyon sa Ilocos ug Cagayan.

Ang mga epekto ni Julian miresulta usab sa pagsuspenso sa trabaho ug klase sa gobyerno sa mga apektadong rehiyon. / TPM / SunStar Philippines