709 ka tablets gipang-apudapod sa 4Ps field workers sa Central Visayas

Gisugdan na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 ang pag-apudapod sa 709 ka tablets ngadto sa mga City ug Municipal Links sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa tibuok Central Visayas isip kabahin sa 4Ps System Reengineering Initiative.
Ang maong inisyatiba nagtumong sa pagpalambo sa pagdumala sa datos, pagpaayo sa paghatag og serbisyo, ug pagsuporta sa digital transformation sa programa aron mas episyente ug mas paspas ang serbisyo ngadto sa mga benepisyaryo.
Niapil si DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie S. Lucero sa unang hugna sa distribusyon niadtong Mayo 28, 2026, uban sa mga City ug Municipal Links nga maoy nagdumala sa implementasyon sa programa sa ilang mga lugar.
Pinaagi sa mga bag-ong tablet, makahimo na ang frontline workers sa pag-update sa impormasyon sa mga benepisyaryo sa real-time, pagrekord sa compliance data, ug pag-validate sa mga rekord nga dili na magsalig sa papel nga sistema.
Gilauman nga kini makapakunhod sa mga sayop ug kalangan sa pagproseso sa datos samtang mapalambo ang transparency ug accountability sa paghatag og serbisyo.
Ang unang batch sa distribusyon nakaabot sa mga City ug Municipal Links sa Cebu City, Talisay City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, ug Cordova.
Naabot sab sa distribution team ang mga lungsod sa Bantayan Island, lakip ang Bantayan, Santa Fe, ug Madridejos aron maseguro nga ang mga Municipal Links sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (Gidas) makadawat sab sa gikinahanglang digital tools.
Human sa distribusyon, gitambungan sa recipients ang orientation sa lainlaing 4Ps applications ug digital platforms aron mas mapahimuslan ang paggamit sa mga tablet sa ilang adlaw-adlaw nga trabaho.
Sumala sa DSWD 7, magpadayon matag semana ang pag-apudapod hangtod nga mahatag ang tanang 709 ka yunit sa mga City ug Municipal Links sa rehiyon.
Pinaagi sa digital innovation ug mas lig-on nga field operations, nagpadayon ang DSWD sa pagpaayo sa social protection services alang sa mga pamilyang Pilipino sa Central Visayas. / PR