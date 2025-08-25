71 ka partisipante sa Consolacion mitapos sa KSK Farming Program

Kapin sa 71 ka mga residente gikan sa mga barangay Lapniga, Puplugan, Danglag, Cabangahan, Panoypoy, ug Panas ang malampusong nakatapos sa 13-week SM Foundation Kabalikat sa Kabuhayan (KSK) Farming Program ubos sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sustainable Livelihood Program (SLP).
Ang maong programa nagpunting sa pagtudlo sa mga partisipante og bag-ong pamaagi sa pagpanguma, kalambuan sa abilidad sa pagdumala sa negosyo, ug financial literacy aron mapalig-on ang ilang kahimtang sa panginabuhi.
Gawas sa praktikal nga pagbansay sa uma, gipahigayon sab ang mga sesyon nga nagtudlo sa hustong paggamit sa pundo ug pagbaton og estratehiya alang sa panginabuhi nga malungtaron.
Human sa tulo ka bulan nga pagbansay, ang mga partisipante nipahigayon og exhibit ug market sa SM Consolacion branch.
Dinhi, ilang gi-display ug gibaligya ang ilang mga produkto sama sa upo, sitaw, kamatis, kalabasa, sibuyas, ug sili.
Nakadawat sila og kita gikan sa ilang abot nga nagpakita nga mahimo gyud silang mahimong produktibo ug andam nga nisulod sa mas pormal nga merkado.
Nagpasalamat ang mga partisipante sa programa nga nakapalapad sa ilang kahibalo sa agrikultura ug negosyo, diin ilang giila nga dako kini og tabang sa ilang pamilya ug komunidad ug paingon sa mas lig-on nga kaugmaon.
Ang KSK Farming Program gimugna pinaagi sa kooperasyon sa SM Foundation, St. Isidore the Farmer Learning Center, ug mga ahensiya sa gobiyerno sama sa Department of Trade and Industry (DTI), Department of Agriculture (DA), Department of Labor and Employment (DOLE), ug Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Sa pagkakaron, ang 71 ka partisipante gibahin na ngadto sa upat ka asosasyon.
Nagsugod na sila sa pag-andam og mga proposal alang sa ilang giplanong proyekto ug gilauman nga pinaagi sa seed capital fund nga ilang pangayoan, masugdan nila ang ilang kaugalingon nga mga negosyo.
Ang tumong niini mao ang pagtukod og mas lig-on nga panginabuhi nga makatabang dili lamang sa ilang pamilya, kondili sa kalambuan sab sa ilang komunidad. / PR