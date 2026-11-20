Niabot sa 71 ka boxing coaches, trainers, ug boxing officials gikan sa Central Visayas ang ningtambong sa Amateur Boxing Alliance of the Philippines (Abap) Regional Seminar kagahapon, Biyernes, Nobioyembre 20, 2026, sa La Fortuna Hotel ning Dakbayan sa Sugbo.
Ang kalihukan gipasiugdahan ni Abap 7 Regional Director Lorenzo “Chao” Sy sa tinguha nga mapalambo ang kasayuran sa mga partisipante kabahin sa international ug Olympic-standard nga mga lagda.
Ang speakers sa kalihukan mao sila si Abap President Marcus Manalo ug Secretary General Sebastian Ripoll.
“We want to further develop yung ating grassroots program especially here in Central Visayas, especially here in Cebu that historically maraming mga magagaling na boxers galing dito,” matod ni Manalo.
Niini, gipadayag ni Manalo nga makatukod og training centers ang Abap sa nagkadaiyang mga rehiyon sa nasod.
Sa iyang bahin, si Sy nipasabot nga mahinungdanon nga adunay seminar nga ipahigayon sa matag unya gumikan kay kada tuig adunay bag-ong mga lagda nga mogawas.
Gitino ni Sy nga ang labing mahinungdanon sa tanan mao ang kaluwasan sa mga boksidor ug usa kini sa gihisgutan sa seminar, nga gitambungan sab nila ni kanhi world champions Milan “El Metodico” Melindo ug Dodie Boy Penalosa, ug hasta ni kanhi world title challenger Jeo Santisima. / ESL