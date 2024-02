71 na ka lawas naugkat

Nakuha sa mga rescuer ang 71 ka mga lawas gikan sa lapad nga pagdahili sa yuta sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, matod sa mga lokal nga opisyal sa Martes, Pebrero 13, 2024.

Sa usa ka press briefing, gipahibalo usab ni deputy incident commander Ferdinand Dobli nga si Maco Mayor Voltaire Rimando niisyu sa Executive Order 15 alang sa pagbalhin sa ilang mga paningkamot ngadto sa search and retrieval operations gikan sa search and rescue sugod sa Miyerkules, Pebrero 14, 2024.

Matod niya nga ang mando nakab-ot subay sa advisory gikan sa Mines and Geosciences Bureau sa posibleng paglihok sa yuta taliwa sa pagdahili sa yuta.

Matod ni Dobli nga mao usab kini ang hinungdan nga gipahunong sa mga rescuer ang ilang operasyon alas 2 sa hapon sa Martes.

Si Leah Anora, pangulo sa management of the dead and the missing cluster, niingon nga moabot sa 71 ka mga lawas ang nakuha gikan sa pagdahili sa yuta, diin 17 wala pa mailhi.

Gidala sila sa St. Peter Funeral Homes Montevista ug Cofreros Rosario Funeral Homes.

Matod ni Anora nga 47 ka indibidwal ang missing pa apan nagpadayon ang verification.

Matod ni Dobli nga ang mga rescuer magpadayon sa pagpangita sa daghan pang mga lawas gikan sa pagdahili sa yuta.

Matod niya nga naggamit sila og mga drone sa pagmonitor sa lihok sa yuta sa landslide area aron masiguro ang kaluwasan sa mga rescuer. /TPM sa SunStar Philippines