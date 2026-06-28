72-anyos nga lola ug 10 kauban pa, sikop sa swertres

Nalakip ang usa ka 72-anyos nga lola sa 11 ka mga giingong "usher" sa ilegal nga sugal nga swertres nga gipangposasan sa managlahing operasyon sa kapolisan sa tibuok Probinsya sa Sugbo niadtong Biyernes sa gabii, Hunyo 26, 2026.
Ang tanang nangadakpan napakyas sa pagpakita og balidong permit gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).
Unang gironda sa hiniusang pwersa sa Provincial Intelligence Unit (PIU-CPPO) ug Danao City Police Station ang Sitio Colo, Brgy. Masaba, Dakbayan sa Danao, alas 8:00 sa gabii diin tulo ka tawo ang nasikop nga giilang sila si alias "Jose," 42 anyos ug minyo, alias Mia, 37 anyos, minyo, ug alias Ponciana, 72 anyos.
Gawas sa mga gambling paraphernalia, nakuha gikan kang alias Jose ang P240 nga halin ug P20 nga pusta; samtang nakuhaan usab si alias Mia ug P250 nga halin og P50 nga pusta; ug P350 nga halin ug P50 nga pusta gikan ni alias Ponciana.
Sumala ni Lola Ponciana, napugos lang siya sa pagka-usher bisan og nasayod siya nga ilegal kini tungod kay wala na siyay laing kapanginabuhian. Ang tulo kasamtangang gikustodiya sa Danao City Police Station.
Samtang sa dakbayan sa Talisay, tulo usab ang nadakpan sa mga operatiba sa Regional Intelligence Division (RID-7) ug Talisay City Police Station sa managlahing barangay nga giilang sila si alias "Cynthia", 26 anyos ug minyo, nga nadakpan sa Barangay Dumlog ug nakuhaan og mga gambling paraphernalia ug P200 nga halin; alias "Edgar", 31 anyos, minyo, nga nasakote sa Barangay Tabunok human naaktuhang niisyu og swertres ngadto sa usa ka polis nga nagpakaaron-ingnong kustomer ug nakuhaan og mga paraphernalia ug P220 nga halin; ug si alias "Jemjem", 26 anyos, minyo, lumad nga taga Barangay Biasong, kinsa didto na nadakpan sa Palm View Village, Brgy. Tabunok.
Wala sab nagpa-ulahi ang kapulisan sa Liloan human ilang nasakote ang lima ka mga suspek sa managlahing barangay nga giilang sila si alias "Maning", usa ka senior citizen nga naaktuhang nagdala og daghang pusta ug mga kagamitan sa sugal; alias "Victoria", minyo, nga nakuhaan og mga paraphernalia ug P150 nga halin; alias "Elsa", minyo; alias "Grace", minyo; ug si alias "Mario", 55 anyos, minyo.
Ang maong mga dinakpan nakompiskahan sa Barangay Catarman, gawas lang ni alias Mario nga nasikop sa Barangay Jubay. / GPL