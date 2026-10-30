73K ka polis ipakatap alang sa Kalagkalag

Ang Philippine National Police (PNP) mag-deploy og kapin sa 73,000 ka mga polis aron maseguro ang malinawon ug hapsay nga pagsaulog sa Kalagkalag.
Atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026, gipahibalo ni PNP spokesperson Colonel Allen Rae Co nga mokabat sa 141,172 ka mga security personnel ug force multipliers ang gipalihok alang sa mga operasyon sa seguridad atol sa pagsaulog sa All Saints’ Day ug All Souls’ Day sa Nobiyembre 1 ug 2.
Apil niini ang 73,034 ka mga polis; 16,560 ka mga personahe gikan sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, ug Philippine Coast Guard; ug 51,578 ka mga force multipliers, lakip na ang mga barangay tanod ug uban pang mga boluntaryo.
Apil sa maong deployment ang pagbutang ug mga police assistance desk sa mga transport terminal, sementeryo, ug mga nag-unang kadalanan atol sa pagpauli sa mga tawo alang sa Kalagkalag.
Nagpaabot ang kapulisan sa pagdagsang sa mga pasahero ug mga biyahero nga mopauli sa ilang mga probinsiya o lungsod sa gabii sa Oktubre 29.
Ipataas sa PNP ang ilang alert status ngadto sa "full alert" gikan sa Oktubre 30 hangtod sa Nobiyembre 3, 2026. /TPM/SunStar Philippines