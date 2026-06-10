74-anyos nga babaye nanginhas sa Labogon napalga’ng patay

Patay nang nakaplagan ang 74-anyos nga babaye sa baybayon sa Purok 1, Sityo Canumay, Barangay Labogon, Mandaue City alas 7:28 sa buntag niadtong Hunyo 9, 2026.
Ang biktima giila nga si Emilita Manatad Piscador, residente sa Sityo Canumay, katapusang nakit-ang buhi alas 5:00 sa hapon niadtong Lunes, Hunyo 8.
Matod sa impormasyon nga gihatag ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro-Kantuna sa Mandaue City Police Office, nagtuo ang pamilya nga posibleng nalumos ang biktima kay kasagaran kini manginhas sa baybayon bisan di kahibawo molangoy.
Ang lawas nadiskubrihan sa usa ka residente, hinungdan nga niresponde ang mga awtoridad ug gihimo ang scene processing kauban ang CDRRMO ug SOCO team.
Human sa imbestigasyon, ang patay'ng lawas sa biktima gidala sa usa ka funeral home samtang naghulat sa dugang nga resulta sa imbestigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon. / Bejay Chen Tabayag - Benedicto College Intern