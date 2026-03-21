74-anyos nga lola nasikop sa operasyon batok sugal

Nasikop ang usa ka 74-anyos nga lola ug 11 ka uban sa gipakusgan nga operasyon sa kapulisan batok sa illegal gambling sa nagkadaiyang dapit sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Martes, Marso 17, 2026.
Didto sa parking area sa mga habal-habal sa Barangay Central Poblacion, Dumanjug masikop si alyas Lola Maria sa alas 7:00 sa gabii.
Nasakmit gikan kaniya ang P125 nga halin ug mga gambling paraphernalia.
Matod ni Lola Maria, napugos siya sa pagpang-isyu og illegal swertres tungod sa kalisod sa kinabuhi ug aron makatabang sa konsumo sa iyang pamilya.
Gawas ni Lola Maria, napusasan sab sa managlahing operasyon ang duha ka inahan nga sila si “Linda” ug “Lucia,” parehong nipalanog sa kawad-on isip rason sa ilang paglambigit sa ilegal nga sugal.
Didto sa Lungsod sa Barili, nasikop sila si “Zandra;” “Zaldy;” 43, ug “Noli;” 48.
Sa Lungsod sa Carmen, nadakpan sab sila si “Roland”; 38 ug “Lito”; 43.
Didto sa Lungsod sa Tabuelan, nasikop ang mga usher nga sila si “Ariel” ug “Richard “ ug sa Talisay City. Tulo ka sugarol ang naaktuhan nga nag-tong-its sa Sityo Kilawan, Brgy. Tanke.
Ang tanang dinakpan, lakip na si Lola Maria, gipasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Anti-Illegal Number Games Act of 2006).
Kini nga balaod naghatag og mas bug-at nga silot niadtong malambigit sa ilegal nga sugal sama sa masiao ug illegal swertres.
Ang Cebu Provincial Police Office (CPPO) nipasidaan sa publiko sa dili paglambigit sa ilegal nga sugal tungod kay dakpon gyud kini. / GPL