7.4 magnitude nga linog mitay-og sa Davao Oriental

Giklaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga ang 7.4 magnitude nga linog sa Lungsod sa Manay, Davao Oriental nahimutang sa dagat, 44 ka kilometro sa amihanang-sidlakan ug may gilawmon nga 20 ka kilometro, nahitabo alas 9:43 sa buntag sa Oktubre 10, 2025.
Ang Phivolcs pahimangno sa tsunami alert human sa linog.
Ang kakusgon sa linog nirehistro og Intensity 5 sa Davao City, nga nagpasabot sa kusog nga pag-uyog nga mahimong hinungdan sa ginagmayng kadaut sa mga edipisyo ug pagkadaot sa mga butang.
Ni-report og Intensity 4 sa Bislig City, Surigao del Sur, diin daghang residente ang nakasinati sa pag-uyog sulod ug gawas sa ilang balay.
Ang Instrumental Intensity nga pagbasa nakarehistro usab og Intensity 5 sa daghang lugar, apil na ang Hinunangan (Southern Leyte), Gingoog City (Misamis Oriental), Nabunturan (Davao de Oro), Davao City, Santa Maria (Davao Occidental), Kidapawan City (Cotabato), Alabel ug Malungon (Sarangani), Koronadal City ug Tupi (South Cotabato).
Samtang, ang Instrumental Intensity 4 gi-report sa Cebu City, pipila ka bahin sa Leyte, Southern Leyte, Bukidnon, Davao del Sur, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Agusan del Norte, Surigao del Norte, ug Surigao del Sur, nga nagpakita sa lapad nga pag-uyog nga nasinati sa mga rehiyon. (TPM / JJL)