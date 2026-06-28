7,460 ka seedlings gitanom sa tibuok CV

Moabot sa kinatibuk-ang 7,460 ka native ug mga fruit-bearing nga mga seedling sa kahoy ang gitanom sa 5.72 ka ektarya nga yuta sa tibuok Central Visayas.
Kini aron palig-unon ang mga lakang sa pagpahiuli sa kakahoyan, pagpanalipod sa mga watershed, ug pagtukod og mga komunidad nga andam sa climate-resilient, isip pagsaulog sa Philippine Arbor Day 2026.
Ang Arbor Day usa sa tinuig nga cycle nga selebrasyon nga nagpasiugda sa pagpananom ug pag-atiman sa mga kahoy taliwala sa mga indibidwal ug mga komunidad. Gikuha gikan sa Latin nga pulong nga arbor, nga nagkanayon og “kahoy,” nagsilbi kini nga tibuok kalibotang panawagan alang sa pagpreserba sa kalikupan, pagpagaan sa epekto sa climate change, ug pagpalambo sa mas lunhaw nga mga dapit sa siyudad.
Kini nga dungan nga pagpananom og kahoy, gipahigayon niadtong Hunyo 25, 2026, naghiusa sa 1,139 ka mga boluntaryo gikan sa mga ahensya sa gobiyerno, local government units (LGUs), mga grupo sa komunidad, pribadong sektor, ug mga kaabag nga organisasyon.
Ang maong kalihukan dunay tema nga “Green, Clean and Climate-Ready Communities.”
Matod ni DENR 7 Director Laudemir Salac, ang maong kalihukan kabahin sa mas lapad nga rehabilitasyon ug pagpalunhaw sa tibuok rehiyon.
“The true significance of Arbor Day lies not only in the number of trees we plant but in the people who come together with one purpose—to restore our forests and secure a greener future for the next generations,” matod ni Salac.
“Every seedling planted today represents our collective commitment to environmental stewardship and climate resilience,” dugang pa niya.
Base sa report sa DENR 7, unom ka mga dapit ang gihimuan sa pagpananom sa tibuok Sugbo ug Bohol, diin gipahigayon ang nagkalain-laing kalihukan sa pagpadako og kahoy.
Sa Barangay Lusaran, Cebu City, 250 ka mga boluntaryo ang nagtanom og 1,500 ka mga seedling sa lumad ug namunga og prutas nga mga species, lakip ang cinnamon, narra, molave, sambulawan, sangil, antipolo, lauan, avocado, caimito, guyabano, cacao, ug nangka.
Sa Barangay Santo Niño, Malabuyoc, Sugbo, adunay 51 ka mga boluntaryo ang nagtanom og 2,000 ka mga seedling sa molave.
Samtang sa Barangay Kangaibe, Isla sa Bantayan, 164 ka mga boluntaryo ang nagtanom og 1,000 ka mga seedling sa narra, molave, ug guyabano.
Sa Barangay Nug-as, Alcoy, 155 ka mga boluntaryo usab ang nagtanom og 1,000 ka mga seedling sa agoho ug molave.
Sa Bohol, 271 ka mga boluntaryo sa Barangay Punta Cruz, Maribojoc, ang nagtanom og 1,600 ka mga seedling sa bungalon ,usa ka matang sa bakhaw o mangrove, ug 248 ka mga boluntaryo sa Barangay Puerto San Pedro, Bien Unido, ang nagtanom og 360 ka mga seedling sa bungalon.
Gisubli ni Salac ang padayong suporta sa ahensya alang sa mga programa sa kalikupan dungan sa pag-insistir nga ang malungtarong panag-uban mao ang yawe sa kalampusan sa reforestation ug climate adaptation.
“We remain committed to providing technical assistance, quality planting materials, and sustained collaboration to help our LGUs realize their goals of expanding green spaces, protecting watersheds, and building climate-resilient communities,” ingon ni Salac. / DPC