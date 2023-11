74K ka binilanggo gibuhian sa BJMP

Kapin sa 74,000 ka mga persons deprived of liberty (PDL) kun piniriso gipagawas gikan sa mga pasilidad nga gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) su’d sa miaging 10 ka bulan, usa ka lakang nga gidayeg sa pamunoan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod kay kini nag-decongest sa kapin sa 400 ka mga bilanggoan sa nasod.

Si DILG Secretary Benhur Abalos nidayeg sa lakang sa BJMP, nga nagpasidungog sa mga programa sa ahensya, sama sa paghatag og legal ug paralegal nga serbisyo, aron makunhuran ang paghuot sa mga jail facility sa tibuok nasod.

Sa Septiyembre 2022, ang BJMP nagdumala sa 477 ka jail facility sa 17 ka rehiyon, diin ang Calabarzon adunay pinakataas nga gidaghanon sa mga prisohan nga moabot sa 65.

Ang DILG niingon nga gikan sa Enero hangtod Oktubre ning tuiga, niabot og 7,647 ka mga PDL ang nakagawas sa piyansa; 10,592 ang nagsilbi sa sentensiya nga adunay time allowance, samtang 18,290 ang nagserbisyo nga walay time allowance.

Ang mga PDL nga adunay time allowance nagpasabot nga ang ilang sentensiya gipaminusan tungod sa maayong pamatasan.

Ang datos gikan sa DILG nga gipagawas kaniadtong Martes, Nobiyembre 28, 2023, nag-ingon nga 6,249 ka mga PDL ang naabsuwelto sa samang panahon, samtang 7,591 ang gibalhin sa Bureau of Corrections, mga pasilidad sa detensyon sa kabataan, National Center for Mental Health, ug mga sentro sa repormasyon sa drugas.

Adunay 51 ka PDL ang gipagawas sa parol; 6,831 sa probasyon; 4,677 sa permanenteng dismissal, samtang 6,161 sa provisional dismissal (temporary suspension of criminal proceedings batok sa akusado); 4,840 ang gibuhian tungod sa pag-ila (usa ka tawo nga gidakop ug gisumbong sa usa ka krimen apan gitugotan nga magpabilin sa kagawasan samtang naghulat sa ilang husay nga dili kinahanglan nga mopiyansa).

Adunay 60 ang gipagawas sa serbisyo sa komunidad, ug 1,601 ka PDL ang gipagawas pinaagi sa ubang mga paagi.

Giduso ni Abalos ang pagpaila sa mga programa nga makadani sa mga PDL sa pagbag-o.