76-anyos nga biyudo patay ibabaw sa kama

Wala na makagawas sa kuwarto'ng giabangan ang usa ka 76-anyos nga biyudo sa dihang nasuta nga namatay sulod sa usa ka lodging house sa Sityo Lamac, Barangay Yati, Liloan alas 8:30 sa buntag niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026.
Ang namatay gitago sa pangalan nga Bien, traysikol drayber.
Matod ni Police Chief Master Sgt. Arni Goc-ong, imbestigador sa Liloan Police Station, ni-check in og usa ka oras ang biktima sa maong establisemento kuyog sa usa ka batan-ong babaye.
Apan pipila ka minuto ang nilabay, namatikdan sa cashier sa lodge nga nigawas ang babaye nga nag-inusara hinungdan nga gisusi sa cashier nga si Louie Jay Tolo ang giabangan nga lawak.
Sa iyang pagsulod, iyang nakit-an ang wala nay kinabuhi ang biktima.
Sumala ni Goc-ong, wala mailhi sa mga empleyado sa lodge ang babaye nga kauban sa biktima.
Gidugang niya nga wala silay nakitang timailhan nga adunay foul play sa maong insidente.
Girekomendar sa kapulisan nga ipa-autopsy ang lawas aron matino ang hinungdan sa kamatayon, apan nidumili ang pamilya.
Sila nagtuo nga giatake sa sakit sa kasingkasing ang biktima nga posible’ng may kalabutan sa pag-inom og sex enhancer sa wala pa ang insidente.
“Wala namo mailhi ang babaye, apan sumala sa staff sa lodge, mga 20-anyos kapin ang iyang panuigon,” matod ni Goc-ong.
Gibutyag sab sa mga staff sa lodge nga duha hangtod tulo ka higayon na nga naka-check in ang biktima sa ilang establisemento.
Kasagaran nga iyang kuyog kaedad o mas edaran ang babaye.
Kini ang unang higayon nga nakita nila ang biktima nga adunay kauban nga mas bata.
“Gilupig gyud siya sa iyang nilabukay kay edaran na kaayo siya unya bata pa kaayo ang iyang kauban,” panahom sa imbestigador.
Sumala sa imbestigador, gipasagdan na lamang sa pamilya ang biktima sa iyang personal nga kinabuhi sukad nabiyudo kini duha ka tuig na ang milabay.
Giingo’ng nagsige na og badlong ang mga anak nga di magsige’g gamit og mga tambal nga gituohang makatabang sa iyang lawasnong kusog o makapagahi. / GPL