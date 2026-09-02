7’6’ Fall gipapirma sa Philadelphia

Nahilakip ang 7’6” nga higante nga si Tacko Fall sa tulo ka magduduwa nga gipirma sa Philadelphia 76ers alang sa ilang kampanya sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Ang laing duwa mao sila si guard Jameer Nelson Jr. ug forward Saint Thomas.
Si Fall, 30, nagpa-draft sa NBA niadtong 2019 apan wala’y team nga nikuha kaniya.
Tungod niini, niduwa si Fall sa Boston Celtics sa NBA Summer League hangtod nakapirma siya sa team paglabay sa pipila ka mga buwan.
Katapusan siyang nagduwa sa NBA niadtong 2022 ubos sa kampo sa Cleveland Cavaliers. / Gikan sa wires