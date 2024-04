76 ka barangay sa CV bag-o nga drug cleared

Moabot sa 76 ka mga barangay sa Central Visayas ang bag-ong nadeklarar sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga drug-cleared ug usa usab ang drug-cleared municipality atol sa deliberasyon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC) gikan sa Abril 11-12, 2024.

Kini naglangkob sa 36 ka mga barangay sa probinsya sa Sugbo, 30 sa Negros Oriental, upat sa Bohol, lima ka barangay sa Mandaue City, nga naglakip sa Banilad, Cubacub, Guizo, Ibabao, Estancia ug Labogon samtang usa sa dakbayan sa Sugbo nga mao ang Tagbao, bukiran nga dapit sa siyudad.

Samtang gideklarar sa PDEA 7 ang lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes nga drug-cleared municipality. Sila ang ika­siyam nga nahimong drug-cleared sa tibuok rehiyon 7.

Sa 3,003 ka mga barangay sa Central Visayas, 1,744 na ang nadeklarar nga drug-cleared sukad gisugdan sa gobyerno ang Barangay Drug Clearing Program samtang siyam na ka mga lungsod ang gideklarar nga drug cleared municipalities samtang moabot sa 116 ang drug-free barangay .

Kini naglangkob sa Poro, San Francisco, Pilar ug Tudela sa mga isla sa Camotes, Enrique sa Siquijor, Santander, Madridejos ug San Remegio sa probinsya sa Sugbo ug Basay sa Negros Oriental.

Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duna pay mga barangay nga kandidato nga isunod sa ROCBDC pagdeklarar nga drug-cleared.

Gani tinguha nila nga matag buwan duna silay ma-cleared nga barangay pinaagi sa abag sa mga Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC).

Iyang gipasabot nga kinahanglan nga ang tanang drug personalities sa maong barangay ilang nalista ug na account.

“This is a manifestation that our LGU’s, atong stakeholders, atong communities are aware of their functions, their participation in the anti-illegal drug campaign. Gone are the days nga moingon ra gyud ang tawo nga Ah trabaho man na sa polis, trabaho man na sa PDEA. Karon kasabot na ang atong stakeholders na this is a shared responsibility,” matod ni Alcantara.

Dugang ni Alcantara nga kon ang usa ka barangay ma­deklarar nga drug-cleared, wala ni magpasabot nga dili na sila masudlan sa ilegal nga drugas apan dali ra sila makalusad og anti-illegal drug operations sanglit mailhan man dayon ang durugista. / AYB