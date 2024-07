76ers andam na milog sa korona

Gihangyo sa Philadelphia 76ers si Tyrese Maxey nga mohuwat ug mopasensya kay moabot ra ang mil­yunes.

Posible, moabot sab ang kampyunato sa National Basketball Association (NBA).

Sa miaging season, adunay mga kabalaka si Maxey dihang gihangyo siya sa 76ers nga mohuwat lang una kabahin sa iyang contract extension. Niadtong higayuna, dili pa All-Star si Maxey ug wala pa siya nakamugna og 50 puntos o labaw pa sulod sa tulo ka mga duwa.

Ang rason sa 76ers, kinahanglan pa nilang estudyohan og maayo nga moluag ang ilang sa­lary cap.

Sa dihang niluag na, nadani sa 76ers si All-Star Paul George nga mobiya sa Los Angeles Clippers ug nipirma kini kanila og upat ka mga tuig nga kontrata nga nagbalor og $212 million.

Wala kalimti ni team pre­sident Daryl Morey ang ilang saad ngadto kang Maxey.

Si Maxey, kinsa nahimo na nga All-Star sa labing unang higayon ug napiling Most Improved Player sa miaging season, gipapirma og lima ka mga tuig nga contract extension nga nagbalor og $204 million.

Karon, andam na ang 76ers sa pag-ilog sa korona gikan sa Boston Celtics sa pagpangulo sa trayanggulo nila ni George, Maxey ug All-Star center Joel Embiid.

“By being patient, he (Maxey) allowed us to put this offseason together, to really put us in position to be one of the very few legitimate contenders in the league this year,” matod ni Morey.

Parehong nagpahigayon og press conference sila si George ug Maxey sa Miyerkules, Hulyo 24, 2024 (PH time) ning maong kalambuan.

“I think we are set up,” batbat ni team owner Josh Harris. “It’s hard not to be excited about this team. I’ve been here for the last 10 years, 12 years, and this is among, if not the best team, we’ve had since I’ve been here.”

Ang 76ers katulo na nakalangkat og kampyunato apan katapusan kini nilang nahimo niadto pang 1983. / AP