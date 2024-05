76ers buhi pa

Nasumpayan pa ang kinabuhi sa Philadelphia 76ers human nila gipangbuntog ang host New York Knicks pinaagi sa overtime, 112-106, sa Game 5 sa ilang Eastern Conference 1st round playoff series sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Mayo 1, 2024 (PH time).

Sa ka­daugan, napaha­kan sa 76ers ang labaw sa Knicks sa best-of-seven series, 3-2.

Nag-ung-ong na unta sa pultahan sa panamilit ang 76ers dihang nabiyaan sila og unom ka mga puntos sa nahabiling 28 ka mga segundos sa regulation period.

Apan human niini, gi­mugna ni Tyrese Maxey ang pito sa iyang kinati­buk-ang 46 ka mga pun­tos nga maoy nag­hatag og agianan alang sa overtime.

“Going through my mind right there was just, find a way to survive,” matod ni Maxey.

Dihang gipangutana si Maxey kon unsaon niya paghulagway ang iyang gibati, nitubag siya og “Like, we had to. Our season on the line.”

Ang kasamtangang MVP nga si Joel Embiid nidugang og triple-double 19 puntos, 16 ka rebounds ug 10 ka assists samtang niamot sab o 19 puntos si Tobias Harris.

Ang Knicks gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 40 puntos, nihatag og 18 puntos si Josh Hart samtang nitampo og 17 puntos si OG Anunoby.

“It was a tough way to lose because you get up six, eight and then we had a couple turnovers and we’ve got to just be better,” asoy ni Knicks coach Tom Thibodeau.

“Play tougher with the lead, use good judgement. Fourth quarter is different, understand the difference. So we can do better and we will.” / AP