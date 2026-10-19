76ers fans gapanikad, malaumon sa korona

Sulod na sab sa 43 ka tuig nga wala nakalabni og kampyunato sa National Basketball Association (NBA) ang Philadelphia 76ers, apan sa paghiabot ni LeBron James sa ilang tugkaran, adunay igong rason ang 76ers fans nga maghinamhinam na og maayo ug magmalaumon sa gihandom nga kasaulogan.
“We never had a team like this. I still can’t believe it. I feel like I’m in a dream a little bit,” matod pa sa usa ka polis nga si Kairee Harvey kinsa usa ka die-hard fan ni James.
Sa dakong kalambuang nga nahitabo sa puwersa sa 76ers, si Harvey masaligon sa moabot nga kadaugan, “I think that this will be our year to win a championship.”
Kon buot hunahunaon, adunay balidong rason si Harvey nga maghunahuna niini kay ang gituohang starting five sa 76ers karon gilangkuban og duha ka mga kanhi MVP nga sila si LeBron James ug Joel Embiid, kanhi Finals MVP Jaylen Brown, All-Star guard Tyrese Maxey, ug kasamtangang NBA Rising Stars MVP V.J. Edgecombe.
Apan ang City of Brotherly Love nakat-on na sa paghangop sa kamatuoran nga ang talento wala nagpasabot nga segurado na ang kalampusan.
Gikan niadtong katapusang nakabaton og kampyunato ang 76ers niadtong 1983, adunay NBA icons nga nakaduwa sa ilang puwersa, gikan ni Charles Barkley, Allen Iverson ug Embiid, apan wala kini nakaabot sa tumoy sa kalampusan.
“I think there’s always gonna be some caution with Philly fans,” matod pa ni Rob Nero, usa ka local artist nga adunay ubay-ubay na nga obra maestra sa bantugang mga magduduwa sa 76ers.
“We’re so used to getting our hopes up and having our hearts broken. But that’s never gonna stop us from getting excited and believing in our teams,” dugang ni Nero.
Ang katapusang preseason game sa 76ers sa Xfinity Mobile Arena na-sold out, timailhan kon unsa ka grabe ang kahinam sa ilang fans.
“We’ve already seen some exciting things in the preseason, especially from Jaylen Brown and VJ Edgecombe,” dugang ni Nero.
Dili malilong nga abunda og dekalidad nga individual players ang kasamtangang puwersa sa 76ers apan ang pangutana, mosaler ba kaha sila isip usa ka puwersa. / Gikan sa wires