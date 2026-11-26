Girehistro ni LeBron James ang labing una niyang triple-double gikan sa iyang pagtapon sa Philadelphia aron tabangan ang host 76ers nga bugnawon ang Miami Heat, 111-104, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 26, 2026, sa National Basketball Association (NBA).
Ang 41 anyos ug kanhi four-time MVP nimugna og 25 puntos, 12 assists, ug 10 rebounds.
Nakuha sa 76ers ang kadaugan bisan wala ang ilang duha ka starters nga si Joel Embiid (adunay gipamati sa lawas) unya wala na niduwa sa 2nd half si Jaylen Brown gumikan sa nasinati niining angol (left hamstring tightness).
“If they need me to dust off the cape from time to time, I can still accomplish that,” matod ni James, kinsa mag-42 anyos na karong Disyembre 30.
Ang 76ers gipangulohan ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 30 puntos samtang niamot og 18 puntos si VJ Edgecombe.
Taliwala sa iyang pangedaron, si James maayo gihapong nakaduwa ning maong season. Nabuak niya ang iyang kaugalingong rekord isip labing edaran sa kasaysayan nga nakamugna og triple-double.
Sa niaging upat ka duwa sa 76ers, nakamugna si James og labing minos 20 puntos matag duwa, nga nakatabang aron masaka ang ilang rekord ngadto sa 15-4, nag-una sa Eastern Conference.
Nagsugod ang kainit sa mga kamot ni James sa 2nd quarter dihang nakakompleto siya og three-point play, nga iyang gisundan og tulo ka sunodsunod nga three-point bombs.
Gipasabot ni James nga sa iyang pamati, sakto gyud kaayo ang iyang kondisyon.
“About to be 42 years old in a month. It takes a little bit longer for the ramp-up but feeling pretty good as of late,” asoy ni James.
Ang Heat, nga natagak sa 10-7 nga rekord, gipangulohan ni Giannis Antetokounmpo pinaagi sa iyang 32 puntos ug rebounds samtang niamot og 20 puntos Davion Mitchell. / Gikan sa wires