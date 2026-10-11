76ers gilubong sa Celtics

Wa’y puangod nga gisugat sa Boston Celtics ang ilang karibal nga Philadelphia 76ers sa pagbisita sa nauwahi sa TD Garden niadtong Dominggo, Oktubre 11, 2026, sa National Basketball Association (NBA) pre-season game.
Gilatigo sa Celtics og 36 puntos nga biya ang 76ers sa makabungog nga 144-106 nga kadaogan sa pagpangulo ni Payton Pritchard nga adunay 25 puntos, upat ka rebounds ug pito ka assists.
Ang All-Star nga si Jayson Tatum niamot og 23 puntos, samtang sa iyang pre-season debut nitunol si Paul George og 13 puntos, upat ka assists, ug lima ka steals.
Si George nakuha sa Celtics isip hulip ni All-Star guard Jaylen Brown.
Ang kanhi Celtics nga si Brown wa moduwa lakip pud ang mga bituon ug beterano nga sila LeBron James, Joel Embiid ug Kentavious Caldwell-Pope.
Nipabuto og 19 puntos ang guard nga si VJ Edgecombe ug niamot si Jabari Walker og 14 puntos ug lima ka rebounds samtang ang rookie nga si Labaron Philon Jr. nidugang pud og 14 puntos ug pitok ka assists alang sa pildero nga 76ers.
Ang pambato nga court general sa Philadelphia nga si Tyrese Maxey naglisod pagpasulod sa iyang mga itsa og nalimitahan kini sa 8 puntos gikan sa 2-of-10 shooting. / RSC