76ers gipahilom ang TD Garden

Gipamatud-an sa Philadelphia 76ers ang sikat nga panultihon nga lingin ang bola human nila nakompleto ang impresibo nga comeback batok sa Boston Celtics sa first-round Eastern Conference playoffs sa National Basketball Association (NBA).
Ang 76ers nibuntog sa Celtics, 109-100, sa deciding Game 7 sa historic TD Garden, ug nakabangon gyud sa 1-3 deficit niadtong Dominggo, Mayo 3, 2026 (PH time) didto sa Boston.
Sa pagsugod sa series, nagtuo ang basketball fans nga sayon nga tahas sa No. 2 seed Boston ang ikapito sa Eastern Conference nga Philadelphia.
Tuod nisutoy dayon ang Celtics sa 3-1 series lead. Apan wa nila damha nga molabok pa ang 76ers ug nibuhat kini’g tulo ka sunodsunod nga daog aron mahimong ika-14 nga team sa NBA nga nakabalik gikan sa 1-3 deficit.
Sa classic Celtics-Philadelphia rivalry, mao kini ang unang higayon nga nidaog ang 76ers sukad tuig 1982 sulod sa pito nila ka higayon nag-abot sa deciding game.
Ang Philadelphia nahimong unang No. 7 seed nga nipilde sa No. 2 seed sa East sukad ang first round playoff gipalapdan ngadto sa best-of-seven series niadtong 2003.
Ang tanan nga statistics wa mopabor sa 76ers sa ilang pagsulod sa Game 7. Nagkupot ang Celtics og 32-0 (win-loss) record kon sila naglabaw og 3-1 sa series, samtang ang Sixers 0-18 kon sila naa sa sitwasyon sa 1-3 deficit.
Gipun-an pa nga didto duwaa ang Game 7 sa korte sa Celtics, ang TD Garden.
Apan wa nagpaapekto ang 76ers bigman nga si Joel Embiid ug ang guard nga si Tyrese Maxey nga maoy nialsa sa franchise sa kadaogan.
Si Embiid nipakatap og 34 puntos, 12 rebounds, ug unom ka assists, samtang si Maxey niamot og 30 puntos, 11 rebounds ug pito ka asssits.
Sila ang ikatulo nga duo sa NBA history na nakahimo og 30-point, 10-rebound game sa Game 7 nga giduwa sa korte sa kontra. Ang lain nga duo mao si Kobe Bryant ug Shaquille O'Neal (2002), ug Dolph Schayes ug George Yardley (1959).
Si Jalen Brown nipupo og 33 puntos samtang si Derrick White nitunol og 26 puntos sa Celtics, kinsa niduwa nga wala ang All-Star nga si Jayson Tatum tungod sa knee stiffness.
Ang 76ers mobangga sa New York Knicks sa East semis nga sugdan karon Martes. / RSC