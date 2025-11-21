76ers gituboy sa 54 ni Maxey

Nagpauwan si Tyrese Maxey og career-high 54 puntos aron agakon ang Philadelphia 76ers ngadto sa overtime nga kadaugan batok sa Milwaukee Bucks, 123-114, ning Biyernes, Nobiyembre 21, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sulod sa 47 ka mga minutos nga pagduwa, si Maxey nirehistro og 18-of-30 field goals ug 12-of-14 free throws unya nakamugna sab siya og siyam ka assists ug lima ka rebounds.
Ang three-pointer ni Myles Turner sa nahabiling 15 ka mga segundos sa regulation period maoy nakahatag sa Bucks og 106-104 nga labaw apan sa return play, nakapasulod og duha ka freethrows si Maxey nga maoy nakapugos sa overtime.
Kalit lang ningbulhot ang opensa sa 76ers sa overtime sa pagpangulo ni Maxey, kinsa nakadugang og unom ka mga puntos sa gisumpay nga lima ka mga minutos.
Ang bugtong three-pointer ni Justin Edwards maoy nidugkat sa kalit nga pagdilaab sa opensa sa 76ers sa overtime.
Ang 76ers, nga padayong ningkombati nga wala ang ilang pambatong sentro nga si Joel Embiid, nakadawat sab og 21 puntos gikan ni Paul George, kinsa nisagubang sa iyang ikaduha pa lang nga duwa sa season gikan sa pagkaangol.
Ang Bucks, nga ningkombati nga wala sab ang ilang sinaligan nga si Giannis Antetokounmpo, gipangulohan ni Ryan Collins pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 19 puntos si Bobby Portis samtang nitampo og 17 puntos si Kyle Kuzma.
Ang 54 puntos nga nahimo ni Maxey nilabaw og duha sa iyang niaging career-high nga iyang natali niadtong Abril 27, 2024.
Kini maoy ikaunom nga duwa sa 2025-26 season nga adunay magduduwa nga nakarehistro og 50 puntos o labaw pa ug labing una gikan sa Eastern Conference. / Gikan sa wires