76ers, Magic, Lakers pulos mosuway og bangon

Pulos mosuway pagba­ngon gikan sa 2-0 nga biya ang Philadelphia 76ers, Los A­ngeles Lakers, ug Orlando Magic sa labing una nilang pag-host sa ilang tag­sa-tagsa ka kon­tra sa 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) ning Biyernes, Abril 26, 2024 (PH time).

Ang 76ers makigparang sa New York Knicks, harungon sa Magic ang Cleveland Cavaliers samtang kontrahon sa Lakers ang defending champions Denver Nuggets.

Taliwala sa ilang pagkalubong, si 76ers All-Star center Joel Embiid nipadayag sa iyang da­kong pagsalig nga mabuntog ang Knicks sa best-of-seven series.

“We’re going to win this series,” matod ni Embiid, kinsa maoy ka­samtangang MVP. Ang 76ers, Magic, ug Lakers pulos nagkinahang­lang modaug ning sangkaa aron dili sila maunlod sa 0-3 nga biya, nga wala pa’y sukad hingpit nga nakabangon sa kasaysayan sa NBA. / AP