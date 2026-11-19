Bisan wala ang ilang duha ka starters nga sila si Tyrese Maxey ug Jaylen Brown, ang Philadelphia 76ers nakamaneho gihapon pagbangon gikan sa 17 puntos nga pagkalubong sa 1st quarter aron lupigon ang host Orlando Magic, 121-116, sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 19, 2026 (PH time).
Nagkumboya ang laing starters sa 76ers nga sila si Joel Embiid, LeBron James, ug VJ Edgecombe aron tapakan ang dakong haw-ang nga nabiyaan nila ni Maxey (right foot soreness) ug Brown (left hamstring strain).
Gipangulohan ni Embiid ang kadaugan pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 24 puntos si Edgecombe samtang nitunol og 22 puntos ang four-time MVP nga si James.
Ang usa sa gisal-ot nga starters sa 76ers nga si Anfernee Simons maayo sab nakaduwa ug nakamugna siya og 18 puntos.
Sa pagpangulo ni Franz Wagner, ang Magic sayong ningratsada ug nakahimo kini og 40-27 nga labaw human sa 1st half.
Giangkon ni Philadelphia coach Nick Nurse ning puntoha, niaksiyon siya og kabalaka hilabi na kay kuwang ang ilang lig-ong mga haligi.
“They were just flying around at 100 miles an hour and we weren’t right. They were really putting it on us. We had to try to change a few things and change the rhythm of the game,” matod ni Nurse.
Inanay nga ninggukod ang 76ers hangtod nga nailog nila ang labaw, 107-106, sa nahabiling 5:09 minutos sa 4th quarter.
Human niini, taudtaod sab nga grabe ka sikit ang panagsangka una nakalugnot og gamay ang 76ers aron iposte ang 120-113 nga labaw sa nahabiling pito ka segundos, nga nagpaseguro sa ilang kadaugan.
“We did a very nice job tonight of our execution offensively down the stretch,” batbat ni Nurse.
Ang wa moepekto nga Magic gipangulohan ni Franz Wagner pinaagi sa iyang 27 puntos samtang nidugang og 18 puntos si Jalen Suggs. / ESL