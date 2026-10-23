76ers mipapha sa 29 puntos nga lbaw sa Cavaliers

Ningbangon gikan sa 29 puntos nga pagkalubong ang hosts Philadelphia 76ers aron pakagingon ang Cleveland Cavaliers, 114-106, kagahapon, Biyernes, Oktubre 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipangulohan ni Tyrese Maxey ang 76ers pinaagi sa iyang 32 puntos samtang nidugang og 24 puntos, lakip na nini ang jumpshot nga nakahatag sa 76ers sa labing una niining labaw sa nahabiling 6:54 minutos.
Ang laing tulo ka starters sa 76ers ningmugna sab og dobleng numero nga puntos.
Ang kanhi Boston Celtics star nga si Jaylen Brown nidugang og 21 puntos alang sa kadaugan, nitampo og 17 puntos ang kanhi LA Lakers superstar nga si LeBron James samtang nitampo og 11 puntos ang sophomore VJ Edgecombe.
Mao kini ang labing dakong comeback nga kadaugan sa 76ers gikan niadtong 1996 ug hasta sa karera sa 41-anyos nga si James, kinsa kanhi four-time MVP ug all-time leading scorer.
Gihulagway ni James nga maayo kini nga kadaugan alang sa 76ers apan dili siya gusto nga kanunay silang mabutang ning maong sitwasyon.
“You don’t want to rely on that. I think it’s great to know (that) deep down we’re not going to have that quit mentality. You never want to look around and say guys gave up. But you don’t want to put yourself in too many of those situations,” matod ni James.
Sa pagpangulo ni Donovan Mitchell, ang Cavaliers sayo nga nanginit hangtod nga ilang naposte ang labing dakong labaw sa kombati, 69-40, sa nahabiling 1:12 minutos sa 2nd quarter.
Pagsugod sa 3rd quarter, gisugdan ni Brown ang makasaysayong pagbangon sa 76ers pinaagi sa iyang three-pointer, nga maoy nagdugkat sa ilang 10-0 nga rally.
Padayong gikitkit sa 76ers ang labaw sa Cavaliers hangtod nga hingpit nilang naposte ang makapakaging nga kadaugan.
Ang Cavaliers gipangulohan ni Mitchell pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 18 puntos si Evan Mobley, nihatag og 16 puntos si James Harden samtang nitunol og 14 puntos si Jarrett Allen. / Gikan sa wires