76ers misugod sa NBA preseason pinaagi sa pagkastigo sa Knicks

Gisugdan sa host Philadelphia 76ers ang ilang kampanya sa National Basketball Association (NBA) preseason pinaagi sa pagkusokuso sa regular season defending champions New York Knicks, 120-97, kagahapon, Martes, Oktubre 6, 2026 (PH time), sa Xfinity Mobile Arena.
Nahimo kini sa 76ers bisan wala ang tulo sa ilang labing lig-ong mga haligi nga sila si Joel Embiid, Tyrese Maxey ug ang bag-o nilang superstar nga sakop nga si LeBron James.
Unom ka magduduwa sa 76ers ang ningrehistro og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa laing bag-o nilang superstar nga sakop nga si Jaylen Brown kinsa nimugna og 22 puntos sulod lang sa 17 minutos.
Ang Knicks ningkombati nga kompleto ang ilang starting unit nga gilangkuban nila ni 2025-26 Finals MVP Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart ug Karl-Anthony Towns.
Apan sa pagpadayon sa duwa, mas gibabad sa Knicks ang ilang reserba ug bag-ong mga magduduwa sa tataw nga rason – mahashasan kining daan alang sa regular season.
Mao sab kini ang gibuhat sa 76ers. / Gikan sa wires