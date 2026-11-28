Moasdang si LeBron James ug iyang tribu nga Philadelphia 76ers sa balay ni Kevin Durant ug Houston Rockets sa National Basketball Association (NBA) game karong Dominggo, Nobiyembre 29, 2026, didto sa Toyota Center, Houston, Texas.
Init ang maong kombati di lang sa duha ka beterano nga mga bituon nga si James ug Durant, apil napud ang ilang mga koponan nga pulos maayo ang dagan sa sayong bahin sa season.
Si Durant ug James adunay taas nga history sa pag-atbang sa mga dagko nga duwa sa ilang karera. Niadtong 2012, nag-abot ang duha sa NBA Finals diin nidaog ang team ni James kaniadto nga Miami Heat batok ni Durant nga gaduwa sa Oklahoma City.
Nakabalos si Durant niadtong 2017 diin gilupig sa iyang team nga Golden State Warriors si James nga naa sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Giusban pa gyud kini ni Durant og lain nga daog sa 2018 season.
Sa ilang panag-abot balik karon nga season ubos sa managlahi nga koponan, susama gihapon ang kadasig sa duha ka superstar nga modominar og makahatag og himaya sa ilang teams.
Ang 76ers maoy nag-una sa Eastern Conference bitbit ang 15-4 (win-loss) nga baraha samtang ang Rockets naa sa ikaupat nga bahin sa West nga adunay 14-5 nga baraha.
Si James gipalibutan og mga superstar sa iyang bag-ong team kuyog sila Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Joel Embiid ug VJ Edgecombe.
Ang dako nga pwersa sa Rockets gikan nila Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Fred VanVleet ug Jabari Smith Jr. / RSC