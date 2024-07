76ers naa'y bag-ong big three

Nibiya si Paul George sa Los Angeles Clippers aron tabangan ang Philadelphia 76ers nga makaporma og bag-ong Big Three kauban sila si Joel Embiid ug Tyrese Maxey.

Si George, kinsa usa ka 9-time All-Star, niuyon sa tanyag sa 76ers nga upat ka mga tuig nga free agent contract nga nagbalor og $212 million.

Human niini, niuyon sab dayon si Maxey nga magpabilin sa 76ers pinaagi sa lima ka mga tuig nga contract extension nga nagbalor og $204 million.

Ning maong mga kalambuan, malaumon ang 76ers nga mas makakombati sila alang sa kampyunato sugod sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).

Kon buot huna-hunaon, dili kini maoy labing unang higayon nga nakaporma og pang-kampyon nga puwersa ang 76ers.

Ilaha na kining nahimo dihang ilang nakuha sila si Ben Simmons, Jimmy Butler, James Harden, ug Al Horford aron makatabang ni Embiid apan ningsangko gihapon sila sa kapakyasan.

Ning higayuna, mamasin na sab ang 76ers.

Hugot ang pagtuo sa 76ers nga makatabang og dako si George aron mogaan-gaan ang obligasyon ni Embiid, kinsa maoy 2023 NBA MVP.

Dihang gihasol si Embiid sa nasinati niyang pagkaangol sa miaging season, tataw nga nagkagidlay ang 76ers.

Sa miaging season, ang 76ers nitali lang og 16-27 nga rekord sa mga duwa nga wala si Embiid.

Kon maangol man gani pagbalik si Embiid sa sunod season, malaumon ang 76ers nga makasukol gihapon sila tungod sa paghiabot ni George, samot na kon magbiling himsog si Embiid.

“We’re planning on being the best team in the East next season,” matod ni 76ers president Daryl Morey.

Sa 14 niya ka mga tuig sa NBA, si George nag-average og 20.8 puntos.

“It’s a big offseason for us,” matod pa ni Morey niadtong Mayo, 2024. “We obviously have two great studs to build around in Joel and Tyrese.” / AP