76ers okey gihapon bisan wa si Lebron

Bisan wala si LeBron James, nakabangon gihapon gikan sa 17 puntos nga pagkalubong sa 1st quarter ang host Philadelphia 76ers aron lupigon ang Toronto Raptors, 123-112, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 13, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa ikatulong higayon ning 2026-27 season, nipalta og duwa si James aron ipahuway ang nagsakit niyang likod. Mao sab kini ang rason sa nag-unang duha niya ka pagpalta og duwa.
Sa pagpadaplin ni James, nagkumboya ang laing starters sa 76ers aron tapakan ang haw-ang nga nabiyaan sa kanhi four-time MVP.
Gipangulohan ni Tyrese Maxey ang 76ers pinaagi sa iyang 27 puntos, nidugang og 20 puntos si Joel Embiid, niamot og 18 puntos si Jaylen Brown samtang nihatag og 15 puntos si VJ Edgecombe.
Nakatabang sab og dako sa 76ers ang duha ka relibo niining mga magduduwa nga sila si Anfernee Simons ug Kentavious Caldwell-Pope. Nitampo og 17 puntos si Simons samtang niamot og 11 puntos si Caldwell-Pope.
Sa pagpangulo nila ni RJ Barrett ug Immanuel Quickley, sayo nga nanginit ang opensa sa Raptors ug naposte nila ang ilang labing dakong labaw sa duwa, 33-16, sa hinapos pa lang nga bahin sa 1st quarter.
Apan human niini, hinayhinay nang ninggukod ang 76ers hangtod nga nakaposte sila og 103-90 nga labaw sa sayong bahin sa 4th quarter.
Wala na nakabangon ang Raptors gikan niini hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Raptors, nga padayong ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing mga sinaligan nga sila si Kawhi Leonard (knee) ug Scottie Barnes, gipangulohan ni Barnes pinaagi sa iyang 31 puntos, nihatag og 25 puntos si Quickley, niamot og 14 puntos si Collin Muray-Boyles, samtang niamot og 13 puntos si Jamison Battle. / Gikan sa wires