76ers rookie mipakaging sa Grizzlies

Ningmugna og 34 puntos matag usa sila si Tyrese Maxey ug Joel Embiid apan si rookie VJ Edgecomebra mao ang nakahimo sa labing mahinungdanong puntos sa kulbahinam nga kadaugan sa Philadelphia 76ers batok sa hosts Memphis Grizzlies, 139-136, kagahapon, Miyerkules, Disyembre 31, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Edgecombe, kinsa niamot og 25 puntos alang sa 76ers, nakapaulbo og three-point bomb sa nahabiling 1.7 segundos sa overtime aron pakagingon ang Grizzlies.
Sa return play, nakaitsa pa og desperadong tres ang sakop sa Grizzlies nga si Cedric Coward apan nasipyat.
Sa 1st half, sila si Maxey ug Embiid mao gyud ang nag-agak sa 76ers sa pagpakigkombati sa Grizzlies diin nakamugna na si Maxey og 24 puntos samtang 19 puntos ang nahimo ni Embiid pag-abot sa halftime.
Si Edgecombe, kinsa maoy 3rd overall pick sa draft niadtong Hunyo, wala kaayo nakadiskarte sa 1st half gumikan kay sayo kining na-foul trouble.
Apan kalit lang nagbangis si Edgecombe sa 4th quarter diin iyang gimugna ang 13 sa iyang kinatibuk-ang puntos.
Si Paul George, kinsa niamot og 17 puntos sa kadaugan, nakigtambayayong nila nila Maxey, Embiid ug Edgecombe sa overtime aron alkontrahon ang agresibong gipakitang duwa sa Grizzlies.
Ang Grizzlies gipangulohan ni Ja Morant pinaagi sa iyang 40 puntos, nidugang og 28 puntos ug 16 rebounds si Coward samtang ningtunol og 15 puntos matag usa sila si Santi Aldama ug Jaren Jackson Jr. / Gikan sa wires