76ers starters miihaw sa Bulls

Pulos nirehistro og dobleng numero nga puntos ang mga sakop sa gikahadlukang strarting unit sa hosts Philadelphia 76ers aron ihawon ang bisitang Chicago Bulls, 126-107, kagahapon, Martes, Nobiyembre 3, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sama sa naandan, gipangulohan ni Tyrese Maxey ang 76ers pinaagi sa iyang 26 puntos ug 11 assists. Gimugna ni Maxey sa 4th quarter ang 15 sa iyang kinatibuk-ang puntos.
Ang kanhi pambato sa Boston Celtics nga si Jaylen Brown nitampo og 25 puntos ug 11 rebounds alang sa 76ers, nga ningsulbong sa liderato sa Eastern Conference dala ang 7-1 nga rekord.
Ang sophomore nga si VJ Edgecombe niamot og 21 puntos alang sa 76ers samtang ningtampo og 15 puntos matag usa si Joel Embiid ug ang kanhi lider sa Los Angeles Lakers nga si LeBron James.
Ang Bulls gipangulohan na sab sa ilang impresibong rookie nga si Caleb Wilson, kinsa nipakatap og 24 puntos ug pito ka rebounds.
Nidugang og 18 puntos si Norman Powell alang sa Bulls samtang nitunol og 13 puntos matag usa sila si Josh Giddey ug Jalen Smith.
Bugnaw pa ang duwa ni Maxey sa pagsugod apan nagkumboya ang laing upat ka starters sa 76ers aron iposte ang labing una nilang dobleng numero nga labaw, 24-14, sa hinapos nga bahin sa 1st quarter. Ninggukod ang Bulls ug nailog nila ang labaw, 41-40, sa tungatungang bahin sa 2nd quarter. Human niini, kulbahinam na ang duwa apan nakakita og pamaagi ang 76ers sa pagposte og 90-79 nga labaw pagtiklop sa 3rd quarter.
Naprotektahan sa 76ers ang maong labaw hangtod nga naangkon nila ang hingpit nga kadaugan. / Gikan sa wires