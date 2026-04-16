76ers sulod sa playoffs

Hingpit nga nakasulod sa Playoffs ang host Philadelphia 76ers human nila gipangbuntog ang Orlando Magic, 109-97, kagahapon, Huwebes, Abril 16, 2026 (PH time), sa Play-in Tournament sa National Basketball Association (NBA).
Ang 76ers, nga ningsulod sa Play-in isip No. 7 team sa Eastern Conference, motaak sa Playoffs isip sab No. 7 squad diin ilang kontrahon ang No. 2 Boston Celtics sa first round best-of-seven series.
Naangkon sa 76ers ang kadaugan bisan wala ang ilang pambatong sentro nga si Joel Embiid, kinsa adunay appendicitis ug niagi kini og operasyon ning bag-uhay lang.
Sa pagpadaplin ni Embiid, mas bug-at nga obligasyon ang gipas-an ni Tyrese Maxey, nga iyang gikaya pinaagi sa pagmugna og 31 puntos.
Nidugang og 19 puntos matag usa sila si VJ Edgecombe ug Kelly Oubre Jr., niamot og 16 puntos si Paul George samtang nitampo og 14 puntos si Andre Drummond alang sa 76ers.
Ang Magic, nga ningsulod sa Play-in isip East No. 8, gipangulohan ni Desmond Bane pinaagi sa iyang 34 puntos, nihatag og 18 puntos si Paolo Banchero, nitunol og 13 puntos si Anthony Black samtang nihatag og 12 puntos si Franz Wagner.
Taliwala sa kapildihan, ang Magic aduna pa’y usa ka poruhan nga makasulod sa Playoffs.
Kontrahon sa Magic ang Charlotte Hornets alang sa inilugay sa No. 8 ug katapusang puwesto sa Playoffs sa East.
Ang East No. 9 Hornets niabot ning puntoha human nila gipalagpot ang No. 10 Miami Heat sa tinagakay nga duwa sa Play-in sa niaging adlaw.
WARRIORS BUHI PA
Sa Western Conference nga sangka, buhi pa ang paglaum sa No. 10 Golden State Warriors nga makasulod sa Playoffs human nila gitaktak ang host ug No. 9 Los Angeles Clippers, 126-121.
Sa sunod nilang tahas sa Play-in, moasdang ang Warriors sa balwarte sa Phoenix Suns alang sa inilugay sa No. 8 ug katapusang luna sa West Playoffs.
Bisan bag-uhay pa lang siya nakabalik gikan sa knee injury, nagmangtas ang kanhi two-time MVP nga si Stephen Curry ug nimugna kini og 35 puntos aron pangulohan ang Warriors.
Ang ikapito ug katapusang three-pointer ni Curry maoy nakahatag sa Warriors og 120-117 nga labaw sa nahabiling 50 ka mga segundos.
Human niiini, wala na motugot ang Warriors nga mailog sa Clippers ang labaw hangtod sa pagtingog sa final buzzer. / Gikan sa wires