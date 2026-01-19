78 ka bag-ong board passers nakadawat og cash incentives

Moabot sa P390,000 ang kantidad sa kwarta nga gihatag ngadto sa 78 ka mga bag-ong board passers sa nagkalain-laing eksaminasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang City Ordinance 14-095-2017 gitukod aron sa paghatag og cash incentives sa mga residente nga mopasar sa professional licensure examinations.
Ang mga kwalipikadong residente makadawat og P5,000 nga cash incentive human sa pagsumite sa mga gikinahanglang dokumento.
Gawas pa niana, ang mga board topnotchers adunay katungod sa mas taas nga ganti.
Ang matag board passer nakadawat og tag P5,000 sa pagpanguna ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan didto sa Mayor’s Conference Room niadtong Huwebes, Enero 15, 2026.
Gipang-apod-apod usab ang mga Certificates of Recognition ngadto sa maong batch.
Sumala sa datos gikan sa Public Information Office, ang mga gipasidunggan naglakip sa 54 ka registered nurses, walo ka customs brokers, upat ka civil engineers, duha ka chemical engineers, duha ka certified public accountants, duha ka psychometricians ug tag-usa ka electronics technician, real estate broker, mining engineer, electronic engineer, ug chemist.
Ang pundo gikuha sa Board Passers Incentives Program sa City Council. (DPC)