7K ka drug suspect sa CV nangadakpan

Dul-an sa 7,000 ka mga drug personalities ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 gikan sa Enero 1, 2025 hangtod sa Septiyembre 25, 2025.
Sa datos nga gipahibawo sa PRO 7 nga sulod sa siyam ka buwan nakalusad sila og 6,003 ka anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa 6,995 ka suspetsado.
Nakasakmit usab ang kapulisan og 111,948.80 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga P761.2 Million, pinauga nga dahon sa marijuana ug tanom niini nga mokantidad sa kapin P3.1 million, 250 grams sa cocaine nga balor P1.3 million ug 60 ka ecstasy nga moabot sa P102,000.
Gipasigarbo ni Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa PRO 7 nga pinaagi sa wa’y hunong nga kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Central Visayas gikan niadtong Enero ning tuiga. moabot ngadto sa 1,600 ka barangay ang na deklarar nga drug cleared samtang 36 usab ang nakompirmar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing nga drug free.
Dugang ni Maranan nga ang kampanya sa PRO 7 wala lang makatutok sa supply reduction pinaagi sa pagpanakop sa mga drug personality ug pagsakmit sa ilegal nga drugas apan ila usab nga gihingusgan ang demand reduction sama sa awareness campaign, education programs, rehabilitation initiatives ug ang lig-on nga paglambigit sa komunidad. / AYB