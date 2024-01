7K ka mga kawani sa City Hall panaktakon

Tungod sa sayop nga kalkulasyon sa kinatibuk-ang ihap sa mga empleyado, nahimo’ng dakong isyo ang pagpatuman sa ‘rightsize’ sa mga empleyado sa Cebu City Hall.

Kini moresulta sa dili pag-renew sa trabaho alang sa labing minos 7,000 ka mga empleyado.

Sa pakighinabi sa Lunes, Enero 8, 2024, si Cebu City Administrator Collin Rosell niingon nga adunay oversight sa pagdeterminar sa tukmang gidaghanon sa mga empleyado sa City Hall.

Matod ni Rosell, ang Human Resource and Development Office (HRDO) unang nibutyag sa ihap sa labing menos 7,000 ka mga empleyado sa City Hall.

Apan sa ulahi, dason ni Rosell, ang ihap giusab ngadto sa 10,000.

“The error lies in the accuracy of determining the exact number of employees in the city hall,” matod ni Rosell.

Si Rosell niingon nga ang sayop nga kalkulasyon tali sa inisyal nga ihap sa 7,000 ka mga empleyado ug ang aktuwal nga ihap sa 10,000.

“Moingon man 7,000 nya karon 10,000 man diay na, kadako ana. Lahi baya ang imong himuon kon mobugno lang ka sa 7 thousand. Mo address ka anang problemaha, kaysa mo address ka sa 10,000,” matod ni Rosell.Gihatagan niya og gibug-aton ang importansiya sa hingpit nga dokumentasyon sa HRDO aron mailhan kon kinsa ang naapil sa ihap sa mga empleyado.

Si Rosell niingon nga importante ang paglain tali sa kasamtangan ug wala mailhi nga mga empleyado.

“Tan-awa ang mosulod pa or moingon man lang ka, naa kay caveat (pasidaan) nga siya dapita wala na siyay labot sa ihap. So, tendency medyo naay changes nga himuon nga vital sad sa iyang pag-address sa paghimo sa rightsizing,” matod ni Rosell.

Sa sayo pa, gipaneguro ni Mayor Michael Rama nga ipailawom sa evaluation ang casual nga mga kawani nga maapektuhan.

Si Rama nisaad nga tabangan nga makakita og laing trabaho sa pribadong sektor ang mataktak.

Usa ka job fair ang pasiugdahan sa Siyudad.