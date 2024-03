7K ka tourist police ipakatap

Ang Philippine National Police (PNP) mopakatap og dul-an sa 7,000 ka mga tourist police alang sa dinaliang pagtubag sa mga problema ilabina sa kaluwasan ug seguridad sa lokal ug langyaw nga mga turista sa nagkalainlaing destinasyon atol sa summer vacation, ilabi na sa panahon sa Lenten break.

Sa press conference, si PNP chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo niingon nga anaa na sila sa katapusang mga hugna sa ilang pagpangandam alang sa summer vacation exodus.

Matod niya nga mopakatap usab sila og 427 ka police service dogs alang sa pagpahigayon sa inspeksyon sa transport terminals.

Si Fajardo niingon nga ila nang giila ang kritikal nga mga lugar alang sa police deployment sama sa tourist destinations, transport terminals, air and sea ports ug simbahan ug uban pang religious destinations diin ang Police Assistance Desks matukod gawas sa deployment sa mga roving police.

“Yung ating mga (Our) regional directors are given leeway to increase their respective deployment, including ‘yung pagtataas ng alert level sa kani-kanilang lugar (the raising of alert level in their respective areas) if there is a need to at least elevate ‘yung kanilang alert level,” matod ni Fajardo.

Gisubli ni Fajardo ang pahinumdom sa PNP sa publiko nga magmatngon sa ilang palibot aron malikayan nga mabiktima sa mga krimen atol sa summer break diin kadaghanan sa mga pamilya mobiya sa ilang mga panimalay aron mobakasyon. / TPM sa SunStar Philippines