8 ka 3-pts. ni Curry miagak sa Warriors

Gimugna ni Stephen Curry sa tunga-tungang bahin sa 4th quarter ang 16 sa iyang kinatibuk-ang 30 puntos, lakip na niini ang nakapadaog nga three-point shot aron agakon ang host Golden State Warriors batok sa Sacramento Kings, 116-115, ning Huwebes, Oktubre 19, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) preseason.

Naglabaw ang Kings, 103-96, sa nahabiling 4:46 minutos dihang gidugkatan ni Curry ang iyang nagdilaab nga opensa pinaagi sa pagpaulbo og three-point bomb.

Human niini, inanay nga ninggukod ang Warriors hangtod nga nakamugna na sab og laing three-point shot si Curry nga maoy nakapahak sa labaw sa Kings, 114-113, sa nahabiling 37 ka mga segundos.

Sa return play, nahatod sa freethrow line sa nahabiling 13 ka mga segundos ang usa sa mga sinaligan sa Kings nga si Kevin Huerter apan nasipyat siya sa iyang ikaduhang itsa nga igo lang nakainat og gamay sa ilang labaw, 115-113.

Gikan sa inbound pass, nadawat ni Curry ang bola ug nimaniubra kini aron mugnaon ang nakapadaog nga three-point shot sa nahabiling unom ka mga segundos.

Ning kombatiha, nirehistro og 8-of-12 three-point shooting si Curry, kinsa maoy all-time leading three-point shooter sa kasaysayan sa NBA.

Ning sangkaa, nipakita og aksyon sa labing unang higayon isip sakop sa Warriors ang beteranong All-Star guard nga si Chris Paul ug niamot kini’g unom ka mga puntos ug siyam ka assists.

“I told him we need him to be himself,” matod ni Warriors coach Steve Kerr kabahin ni Curry.

Ang Warriors, nga ningsaka sa 4-0 nga rekord, nakadawat og 18 puntos gikan ni Jonathan Kuminga ug 16 puntos gikan ni Andrew Wiggins.

Ang Kings, nga adunay 0-4 nga baraha, gipangulohan ni De’Aaron Fox pinaagi sa iyang 25 puntos samtang nihatag og 24 puntos si Keegan Murray.

Sa laing mga duwa, ningdaug ang San Antonio Spurs batok sa Houston Rockets, 117-103, Washington Wizards batok New York Knicks, 131-106, ug Brooklyn Nets batok Miami Heat, 107-104.