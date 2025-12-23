8 ka Badjao nga nanglimos, gipang-rescue

Walo ka sakop sa Badjao community nga nagpakilimos sa may Cardinal Rosales Avenue corner F. Cabahug St., Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo ang gipangkustodiya sa kapulisan gumikan sa paglapas sa City Ordinance 163 kon Anti-Mendicancy ala 1:15 sa hapon, Lunes, Disyembre 22, 2025.
Ang mga dinakpan pulos taga Sityo Nava, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo apan lumad nga taga Julu Sulu.
Gipangdala sila sa buhatan sa Mabolo Police Station.
Ang mga gipangkustodiya sa kapulisan uban sa Anti-Mendicancy Office ug Department of Social Welfare and Services (DSWS) sa kagamhanan sa dakbayan mao silang alyas Vanessa, 23 anyos; alyas Shoraywa, 29; Esmelinda, 34; Salbeta, 30; Nolayda, 42; Jolina, 27; Alma, 45; ug alyas Josaline, 52.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, information officer sa Cebu City Police Office, nga nakadawat og suwat reklamo ang Anti-Mendicancy Office sa City Hall gikan sa concerned citizen duha ka buwan na ang nakalabay kalabot sa maong mga makililimos.
Sigon sa reklamo nga ang maong mga Badjao manuktok sa mga sakyanan ug ang uban mosaka sa mga pampublikong sakyanan dala ang mga bata nga naghatag og peligro sa ilang kaugalingon.
Nakamugna sab sila og traffic sa karsada nga tungod niini nagpadala na sila og suwat sa Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nga mahatagan kini og aksiyon.
"Mag-cause siya'g danger, at the same time mag-cause pud og traffic sa mga public road nato," matod ni Losbaños.
Gumikan niini, nilusad og joint operation ang kapulisan og ang Anti-Mendicancy Office uban sa DSWS nga niresulta sa pagka-rescue sa maong mga personalidad. / AYB