8 ka balay naugdaw sa sunog

Walo ka panimalay ang hingpit nga naugdaw ug duha ang nakan-an sa kayo human niulbo ang sunog sa dalan Panganiban, Barangay Pahina Central sa dakbayan sa Sugbo ala 1:32 sa hapon, Sabado, Abril 18, 2026.
Dali nga miresponde ang mga fire truck sa Cebu City Fire Station ug gisaka dayon nila kini sa ikaduhang alarma pagka-alas 1:44 tungod sa kakusog sa kayo.
Pagka-alas 2:07 sa hapon, gideklara sa kabomberohan nga under control ug paglabay sa 11 minutos hingpit kini nga napawong.
Moabot ngadto sa 12 ka pamilya o 30 ka mga indibidwal ang apektado sa maong sunog.
Gibana-bana nga moabot sa P180,000 ang nahimong danyos sa sunog.
Sa imbestigasyon sa Cebu City Fire Station, nasayran nga nagsugod ang kayo sa panimalay ni Filjohn Arrogante nga dali nga nikatap sa mga silingang panimalay nga gama sa light materials.
Matud ni Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang information officer sa BFP Cebu City, nga dunay usa ka tawo nga nagluto apan gibiyaan nga maoy hinungdan sa pag-ulbo sa kayo.
Ang maong lalaki nga nagluto giingong tig gamitan og illegal nga drugas ug matud pa wala nay maayong paminsar.
Nagduda ang mga residente nga gituyo ang maong sunog apan matud ni Villanueva ila pa kining ipaubos sa imbestigasyon. / AYB