8 ka brgy. sa Sugbo, drug cleared na

Walo ka “Cebu Barangays Declared as Drug Cleared” ang hingpit na nga gideklarar nga drug cleared human makapasar sa gihimong evaluation ug validation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC) nga gipahigayon niadtong Oktubre 30, 2025 sa Goldberry Hotel and Suites sa Siyudad sa Lapu-Lapu.
Ang mga bag-ong gideklarar nga drug cleared mao kining mosunod: Bolinawan ug Población II sa Siyudad sa Car-Car, Población 7 sa Lungsod sa Tuburan, Alang-Alang sa Siyudad sa Mandaue samtang upat sa Siyudad sa Lapu-Lapu nga naglangkob sa Pajo, Pajac, Babag, ug Barangay Agus.
Atol sa assessment ang mga barangay officials nga nitambong sa deliberasyon nipakita sa ilang accomplishments ug mga lakang nga gihimo aron nga magpadayon ang mga programa batok sa ilegal nga drugas ubos sa Barangay Drug Clearing Program (BDCP) pinasubay sa Dangerous Drugs Board Regulation Number 4, Series of 2021.
Ila usab nga natubag ang mga pangutana gikan sa committee labot sa ilang gipatuman nga estratehiya ug community-based rehabilitation initiatives sa mga tawo nga tiggamitan sa illegal nga drugas nga gitawag og person who used drugs (PWUDs).
Nipasabot ang PDEA 7 nga ang barangay nga gidekarar nga drug cleared nagpasabot nga ang tanang drug personalities ang naihap gyud alang sa himuon nga tukmang intervention programs ug ang labing mahinungdanon nga kinahanglan functional pa ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa usa ka barangay.
Ang ubang miyembro sa committee nga naa sa maong deliberasyon mao silang Celerino Magto Jr ang Chief sa Local Government Monitoring and Evaluation Division sa Department of Interior ang Locar Government 7 ug ROCBDC Vice Chairperson nga si Dr. Nelner Omus sa DOH 7, ug Police Major Delos Santos sa Police Regional Office 7. / AYB