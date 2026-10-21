8 ka bus sa Libre’ng Sakay, ipakatap atol sa Kalagkalag

Gilauman nga moabot sa 20,000 o labaw pa ang gidaghanon sa modagsa nga mga pasahero sa mga terminal sa Lalawigan sa Sugbo sa umaabot Kalagkalag.
Gilantaw na sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang pagdagsa sa mga pasahero nga gihulagway nga peak season sanglit mopauli man sa tagsa-tagsa ka mga probinsiya ang mga kasamtangang anaa sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang uban niini, mosuroy sab sa mga tourist destination sa Sugbo.
Kini maoy hinungdan nga adunay walo ka mga libreng bus nga giandam ang kagamhanan nga gitagana sa mopauli ug ilabi na sa vulnerable sector.
Matod ni Ahmed Cuizon, administrator sa duha ka terminals nga sa normal nga adlaw sa operasyon anaa sa 7,000 ngadto sa 11,000 ka mga pasahero ang modagsa sa terminals. Apan sa panahon sa holiday o peak season, modoble o motriple kini.
Tungod niini, gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang police visibility sa terminals ug sa mga pantalan subay sa naghinangat nga Kalagkalag.
Usa sa mga hangyo ug pahimangno sa administrator ngadto sa mga pasahero nga mahimong responsable sa mga gamit ug mga kahayupan nga dad-on sa pagbiyahe nga dili kini makabalda ug makadisgrasya sa laing pasahero.
Apil sab ang pagbaton og pailob subay sa posibleng traffic ug kadaghan sab sa mosakay sa maong higayon.
Una nang giawhag ang tanan nga mopauli sa mga probinsiya nga kon wala nay importanteng buhaton sa siyudad, mas maayong mosayo na nga mopauli aron dili sab maabtan sa peak hours sa biyahe. /