8 ka dam, tukoron sa Sugbo

Walo ka dam ang gisugyot nga tukuron sa nagkadaiyang sapa sa Sugbo nga naigo sa Bagyong Tino niadtong 2025.
Ang maong mga proyekto, gitakda alang sa fiscal year 2027 ubos sa Central Cebu River Basin Master Plan, gihisgutan sa usa ka joint harmonization meeting tali sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 ug Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 didto sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol.
Tumong sa maong tigom nga ipahaum ang mga kalambuan sa imprastraktura ngadto sa mga regulasyon sa kalikupan, aron masiguro nga ang mga proyekto magpadayon nga dili makalapas sa mga protected areas o timberlands, suma sa press release nga gi-post sa DENR 7.
Ang duha ka ahensya nagkasabot nga mopahigayon og hiniusang inspeksyon ug hugot nga makig-alayon bahin sa mga permit ug teknikal nga kinahanglanon.
Gihatagan usab og gibug-aton sa DPWH 7 ang pagprayoridad sa Metro Cebu Expressway Project, samtang ang DENR 7 ug ang Environmental Management Bureau 7 nisaad nga paspasan ang pagpagawas sa mga environmental clearances, mohatag og mga training ug capacity-building nga mga kalihukan, ug mopaluyo sa pagproseso sa mga permit.
Ang maong panagtigom maoy nahaunang full-scale coordination tali sa DENR 7 lakip na ang mga line bureaus niini ug sa mga district offices sa DPWH 7. Lakip sa mga nitambong mao sila si DENR 7 Executive Director Laudemir Salac, DPWH 7 Director Simon Arias, mga assistant regional directors, district engineers, ug mga division chief gikan sa duha ka ahensya.
Matod ni Salac, ang sayo ug padayon nga koordinasyon mahinungdanon aron malikayan ang mga langan ug masiguro ang pagsunod sa mga balaod sa kalikupan.
“This harmonization ensures that development projects move forward without compromising our environmental laws,” matod ni Arias.
Dugang ni Arias, ang pagpalambo sa imprastraktura ug ang pagpanalipod sa kalikupan kinahanglan nga mag-uban gyud.
“Through this strengthened coordination with DENR-7, we can fast-track projects while ensuring they are sustainable and compliant,” dugang niya.
Nagkasabot ang duha ka ahensya nga mopahigayon og mga follow-up meeting, one-on-one nga mga konsultasyon, ug hiniusang mga kalihukan aron ma-monitor ang mga proyekto ubos sa FY 2027 National Expenditure Program. / PR, JJL