8 ka drayber, konduktor positibo gyud sa drugas

Nagpositibo gyud sa confirmatory test sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang walo ka drayber ug konduktor nga nasakpan sa kinalit nga drug test sa South ug North Bus Terminal niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026.
Si PDEA 7 Information Officer Leia Alcantara ang nikumpirmar nga tulo ka bus driver, tulo ka taxi driver ug duha ka konduktor ang napamatud-ang nigamit og ilegal nga drugas nga shabu.
Tungod niini, gibutyag ni Alcantara nga iindorso nila ang mga pangalan sa nahisgutang mga drayber ug konduktor ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka Local Government Unit (LGU) aron mahatagan sa intervention.
Ipaubos sab sila sa drug dependency examination aron masayran kon sa community-based rehabilitation ba sila ibutang o sa facility-based rehabilitation program.
Gipasalig sa PDEA 7 nga dili nila pasagdan ang mga nalambigit hangtod nga makabalik sila sa komunidad nga limpyo ug wala na magsalig sa ginadiling drugas.
Gawas sa rehabilitation, iindorso sab sa PDEA 7 ang resulta ngadto sa Land Transportation Office (LTO) 7 alang sa ipahamtang nga administrative sanction.
Una nang gipahibawo ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan nga imbarguhon ug ipaubos sa revocation process ang lisensya sa mga drayber nga mapamatud-ang tiggamitan og gidiling drugas.
“Isu-subject po natin ’yan sa revocation proceedings, but always with due process,” matod ni Dinglasan.
Moabot sa 437 ka mga drayber sa bus, taxi, V-Hire, ug mga konduktor ang gipaubos sa maong surprise drug test subay sa gipatuman nga Oplan Harabas.
Ang Oplan Harabas kabahin sa hugot nga pagpangandam sa PDEA 7 ug uban pang ahensiya sa gobiyerno para sa seguridad sa nagsingabot nga Kalagkalag sa Nobiyembre 1 ug 2, 2026. / AYB