8 ka driver, konduktor positibo sa drug test

Walo ka drayber ug konduktor sa pampublikong sakyanan ang nagpositibo sa kinalit nga drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 sa South ug North Bus Terminal sa Sugbo.
Gipahigayon ang drug testing ubos sa Oplan Harabas, kauban ang Land Transportation Office (LTO) 7, Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 ug kapulisan aron maseguro ang kaluwasan sa mga pasahero, ilabina sa pagdagsa sa mga mobiyahe panahon sa Kalagkalag.
Sa 431 ka drayber ug konduktor sa bus, taxi ug van-for-hire (V-hire) nga gisusi, 204 ang gikan sa South Bus Terminal ug 227 sa North Bus Terminal.
Sa walo nga nagpositibo, upat ang nadakpan sa South Bus Terminal, nga naglangkob sa tulo ka taxi driver ug usa ka bus driver. Upat sab ang gikan sa North Bus Terminal, nga naglangkob sa duha ka bus driver ug duha ka konduktor.
Matod ni PDEA 7 Director Joel Plaza, ipaubos sa Community-Based Drug Rehabilitation Program ang mga nagpositibo, pinaagi sa programa sa lokal nga kagamhanan sa Sugbo.
Tumong sa Oplan Harabas nga mapanalipdan ang mga pasahero pinaagi sa pagseguro nga ang mga drayber ug konduktor nga nagserbisyo sa publikong transportasyon dili mogamit og ilegal nga drugas.
“Itong activity natin nagpo-promote tayo ng safety sa commuting public natin, kasi alam natin na ang influx during Undas sa pag-uwian medyo marami yung commuters,” matod ni Plaza.
Samtang, gibutyag ni LTO 7 Director Atty. Wendel Dinglasan nga ipahigayon ang administratibong proseso batok sa mga nagpositibo sa drug test.
Matod niya, kon magpabiling positibo ang resulta sa confirmatory test, sugdan ang proseso alang sa pagbawi sa ilang lisensya.
Gisusi sab sa LTO 7 ang kahimtang ug kaluwasan sa mga bus atol sa operasyon, diin duha ka unit ang nasakpan nga naggamit og plaka nga dili alang sa maong sakyanan, usa ka pamaagi nga gitawag og “palit plaka.”
Tungod niini, niingon si Dinglasan ug ang LTFRB 7 nga hatagan og show cause order ang kompanya nga nag-operate sa maong mga bus aron mopasabot nganong nigamit kini og mga plakang wala nahiuyon sa ilang mga unit. / AYB