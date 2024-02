8 ka drug den nabungkag

Wa pa gani matapos ang unang duha ka mga buwan sa 2024, ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) nakapuhag na og walo ka mga drug den sa Central Visayas (CV).

Sa data nga gibutyag ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA-7, lima niini naa nahimutang sa dakbayan sa Sugbo, duha sa probinsya sa Sugbo ug usa sa Tagbilaran City, lalawigan sa Bohol.

Gihulagway ni Alcantara nga usa ka high impact operation ang pagbungkag sa drug dens nga maoy kanunay target sa ilang ahensya sanglit diha ang itluganan sa mga mamahimo’ng kriminal.

Sa walo ka mga drug den nga naronda sa PDEA 7, ang labing dako niini ug dako og impact mao ang lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes sanglit giila ang maong lungsod nga drug cleared municipality.

Nibutyag ang tigpamaba sa PDEA 7 nga makapaalarma ang maong impormasyon apan iyang gipasabot nga bisan pa kon giila na nga drug cleared ang usa ka lugar, wala kini nagpasabot nga dili na sila masudlan sa ilegal nga drugas.

Timailhan usab kini nga ang local government unit (LGU) sa maong lungsod ug ang kapulisan wala nagpabaya sa ilang trabaho.

Na-detect nila ang duha ka mga balay-suyopanan ug ma­lam­puson kini nga nabungkag.

“Actually, Sir, kining drug dens man gud isa gyud ni sa atong gitutokan. In fact kon mag conduct ta og dismantling of drug den for PDEA, gi-consider na nato as high impact operation. Kon inyong mahinumdoman, katong gi-mention ganina sa Camotes sa San Francisco, dunay duha didto ka drug dens nga na dismantle, ang San Francisco is already a drug cleared municipality,” matod ni Alcantara.

Gidayeg pa sa PDEA- 7 ang mga opisyal sa lungsod sa San Francisco sanglit makita nga naglihok ang ilang Barangay ug Municipal Drug Abuse Council nga maoy hinungdan nga nabantayan ang problema sa ilegal nga drugas ug na report dayon ni sa ilang buhatan ug kapulisan sa maong lungsod.

Duna pay daghang gipangdudahan nga mga drug den sa tibuok Central Visayas ang gipaubos sa case build up sa PDEA 7 nga mamahimo’ng sunod nila nga rundahon uban sa kapulisan sa maong lugar.

Awhag nila sa publiko nga kon duna silay mabantayan sa usa ka panimalay nga si bisan kinsa na lang ang mosulod nga mga tawo nga wala na sila makaila ug dili na kini mawagtangan og tawo hangtod sa kaadlawon, angay na sila magduda nga gihimo na kining suyopanan.

“Isa gyud na sa timailhan nga possible drug den na ang balay is ang foot traffic, kon naay daghang activities, kon naay daghang sige’g anha anang balay or ana nga structure nya 24 hours a day walay hunong dili kay 8 to 5 lang, ” dugang ni Alcantara.

Pasalig sa PDEA 7 ngadto sa mga mohatag nila’g impormasyon nga hatagan nila kini og proteksyon ug dili sila angay nga mahadlok sanglit way laing masayod niini.